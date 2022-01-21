Очень простая регистрация на сайте за 300 рублей

Необходимо зарегистрировать аккаунт на сайте. Процедура занимает до трех минут. За регистрацию мы платим 300 рублей. Если получится зарегистрировать больше одного аккаунта - здорово, мы готовы платить за большое количество аккаунтов, так как нам нужно много для работы.

Все подробности расскажем исполнителю.