Работа с базой Excel

Нужно искать исходники из которых в дальнейшем будем делать креативи. Ваша задача - только исходники. Я бросаю вам примеры креативов или же название товара, вы используя любые поисковые системи предоставляете мне варианты. Более подробнее в л.с
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предисловие: Вам будет предоставлен доступ к базе, над которой уже работали. Ее необходимо доработать. Изначально было 20000 контактов, осталось примерно 8000. За работу будет выплачено 5000 рублей (за конечный вариант 8000 контактов). Если Вы не не завершаете работу (спустя 100, 500, 2000 контактов и т.д.), то выплата не производится. ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ЗАВЕРШЕНИЮ. Задача срочная. Ничего сложного нет, важна только внимательность и скорость поиска.
Задача делится на два этапа:
Этап 1
В собранной базе юридических лиц в excel необходимо сделать следующее:
1) Зайти на сайт ruprofiles (доступ к аккаунту мы предоставим) и узнать контакты организации, контакты вписать в строчку в excel напротив наименования организации.
2) Контакты разделить на две колонки: 1) телефон (-ы), 2) e-mail.
3) На ruprofiles посмотреть оборот компании за 2019-2020 год и вписать суммы напротив наименования организации.
Этап 2
После сбора всей необходимой информации определить какие организации есть на Ozon и Wildberries путем поиска наименования организации + приписки "Wildberries"/"Ozon". Например: рога и копыта Wildberries.
Напротив компаний в excel отчете ставить пометку "+/-" если нашли ее карточку на одной из платформ.
Всего в базе около 8000 компаний.
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