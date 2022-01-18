Поиск исходников для креативов

Задача [url=https://docs.google.com/document/d/1BV_gNJkYVegSVEe99MLJBqVBqg_8863qj2d1g1-B1Y4/edit]Необходимо настроить импорт товаров из 1С[/url] Старые товары Необходимо проверить / убедиться, что при импорте не перезапишутся старые товары (которые сейчас есть на сайте), у них должны остаться все текущие характеристики: ID, название, описание товара, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно искать исходники из которых в дальнейшем будем делать креативи.
Ваша задача - только исходники.
Я бросаю вам примеры креативов или же название товара, вы используя любые поисковые системи предоставляете мне варианты.
Более подробнее в л.с
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