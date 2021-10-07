Размещение объявление на авито (ctrl+c ctrl+v)

приветствую, необходимо собрать информацию с сайта, каталог учереждений. https://kitafinder.muenchen.de/elternportal/de/einrichtungen/liste?p=1 есть общий список, всего 153 страницы, на каждой по 5 фирм, на фирму нужно кликнуть, внизу страницы контактные данные, пример ниже. результат собрать в таблицу, пример во вложении нужны 4 позиции 1. контактное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
необходимо разместить много объявлений на авито.
Есть 50 объявлений и их нужно дублировать на разные города. Просто копировать вставить)
Работа не сложная и абсолютно честная (никаких мошенничеств).
Самому это делать некогда. Когда размещал я, либо жена, то в день (6-8 часов) делали порядка 400 штук.
Объем: есть 50 разных объявлений и их нужно раскинуть примерно на 300 городов (300*50 = 15000штук).
Понимаю что 15000 один человек будет делать и долго и может надоест, то возьму нескольких людей.
Оплата возможна частями или как вам удобно.
Для размещения дам доступ к своему серверу (чтобы айпишник не менялся, а то авито может ругаться).
В отклике пожалуйста укажите:
1. сколько свободного времени (чтобы мог распределять между людьми).
2. цену за 100 объявлений.
(не преувеличивайте свободное время. так как постоянно добавляются новые объявления и работа бесконечная)
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