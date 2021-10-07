Размещение объявление на авито (ctrl+c ctrl+v)

Здравствуйте.

необходимо разместить много объявлений на авито.

Есть 50 объявлений и их нужно дублировать на разные города. Просто копировать вставить)

Работа не сложная и абсолютно честная (никаких мошенничеств).

Самому это делать некогда. Когда размещал я, либо жена, то в день (6-8 часов) делали порядка 400 штук.

Объем: есть 50 разных объявлений и их нужно раскинуть примерно на 300 городов (300*50 = 15000штук).

Понимаю что 15000 один человек будет делать и долго и может надоест, то возьму нескольких людей.

Оплата возможна частями или как вам удобно.

Для размещения дам доступ к своему серверу (чтобы айпишник не менялся, а то авито может ругаться).

В отклике пожалуйста укажите:

1. сколько свободного времени (чтобы мог распределять между людьми).

2. цену за 100 объявлений.

(не преувеличивайте свободное время. так как постоянно добавляются новые объявления и работа бесконечная)