Простановка ссылок в блогах и на форумах

Необходимо заниматься написанием комментариев в блогах и на форумах с простановкой ссылки на наш сайт.

Базу блогов и форумов предоставляю. Есть несколько тысяч сайтов по 1 тематике и еще столько же по другой, их необходимо обработать, и где возможно - написать комментарий, в котором проставить ссылку.

Оплата - почасовая. Просьба указывать желаемую адекватную почасовую оплату в рублях.