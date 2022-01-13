Коректировать и заполнить файл на маркет плейс - Епицентр

Наполнение сайтовЗакрыт15 заявок874 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наполнение и коректировка файл на маркет-плейс - Епицентр.

С сайта - перенести информацию (описание,характеристика, картинки) в файл для размещения эпицентра.

Шаблон заливки во вложении.

Примерно - 300-500 позиций

Удаленка ,или работа в офисе - по желанию.

Цена/оплата обсуждается.

2 года назад
guest_16420723074389
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Создание изображений и публикация страниц на сайтах под WordPress

    $12

    Нужно будет публиковать страницы на русскоязычные и англоязычные сайты в тематике iGaming. Тексты уже написаны. От контент-менеджера требуется создание уникальных изображений под блоки текста по заданным характеристикам. А после - постинг страниц сайтов в WordPress ...

    WordPress
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Наполнение информацией:

    Необходимо найти информацию про продукт (монеты), и дополнить её до полного расширения каталога по данной тематике. (https://www.youtube.com/playlist?list=PLfpELuGzsH9ipWokZoclaJepHpx_JQFGa)Работа включает в себя анализ существующего материала, а так-же дополнения недостающих единиц, в текстовом формате (txt.\word.)Изучение представленной серии монет, ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Поиск информации в интернете

    Необходимо найти оптовые цены по списку продуктов ( 5-7 шт) по всем возможным оптовикам в России (также можно Армения, Белоруссия, киркигизтан ) Рассмотреть не менее 50-60 поставщиков. Форму для заполнения и подрбные инструкции вышлю.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Размещение отзывов на сайт

    Добрый день. Размещение уже готового текста на 5 досок. Текс предоставлю, ссылку. От вас аккаунт в гугле с написанными уже отзывами. все остальное расскажу в переписке. Оплата если отзывы прошли модерацию

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Спарсить сайт

    Добрый день , надо спарсить товары видеопроекторы с Сайтов Ситилинк Мвидео Эльдорадо Озон Медиасшоп DNS MTA Надо собрать 1 Артикул ,2 описание или характеристики товаров, 3ссылка на товар, 4 ссылка на картинки первую или все, цена5 ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на webasyst (shop-script)

    1) Проблемы в админке сайта : -заказы не открываются (не видна информация ни о товаре, ни о клиенте) -доступа к Покупатели также нет (не грузится ни список, ни информация по персоне) 2)В Разделах и Категориях сделать текстовую крутилку ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разместить готовый комментарий на 5 сайтах

    $1

    Сами комментарии уже готовы, их вам придумывать не нужно. Задание состоит в том, что каждый исполнитель размещает свой выданный ему комментарий на 5 разных сайтах. После чего делает скриншоты размещения и высылает их мне. На этом ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад