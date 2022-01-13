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Коректировать и заполнить файл на маркет плейс - Епицентр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение и коректировка файл на маркет-плейс - Епицентр.
С сайта - перенести информацию (описание,характеристика, картинки) в файл для размещения эпицентра.
Шаблон заливки во вложении.
Примерно - 300-500 позиций
Удаленка ,или работа в офисе - по желанию.
Цена/оплата обсуждается.
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