Публикация/наполнение товаров на OZON. Бьюти тематика

Здравствуйте,

Необходимо разместить товары на Озон.

Опыт обязателен. Так как в отличие от стандартных сайтов на озоне есть глюки, модерация и т.д. Ничего сложного , но с первого раза для Вас это будет сложно.

Что есть - зарубежная ссылка на товар (косметика).

Что требуется

- проверить или товара нет на озоне. Если есть - можно взять готовый товар (если оно "русским" языком написано ). Если нет, то:

- вбить описание в переводчик и отредактировать чтобы это нормально читалось и имело смысл

- скачать фото со страницы и добавить их в товар

- разместить данный товар на озон, заполнив все поля

Пример карточки - https://mintishop.pl/product-pol-46781-Medik8-Retinol-10TR-Intense-Wzmocnione-serum-z-witamina-A-1-15ml.html

Кол-во работы - изначально 100-200 позиций (оплачиваемый тест - 5 позиций)

В переспективе на постоянную работу. Так как будет требоваться заполнить несколько тысяч позиций.

Жду от вас цены