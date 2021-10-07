Публикация/наполнение товаров на OZON. Бьюти тематика

Нужно будет публиковать страницы на русскоязычные и англоязычные сайты в тематике iGaming. Тексты уже написаны. От контент-менеджера требуется создание уникальных изображений под блоки текста по заданным характеристикам. А после - постинг страниц сайтов в WordPress ...
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Здравствуйте,
Необходимо разместить товары на Озон.
Опыт обязателен. Так как в отличие от стандартных сайтов на озоне есть глюки, модерация и т.д. Ничего сложного , но с первого раза для Вас это будет сложно.
Что есть - зарубежная ссылка на товар (косметика).
Что требуется
- проверить или товара нет на озоне. Если есть - можно взять готовый товар (если оно "русским" языком написано ). Если нет, то:
- вбить описание в переводчик и отредактировать чтобы это нормально читалось и имело смысл
- скачать фото со страницы и добавить их в товар
- разместить данный товар на озон, заполнив все поля
Пример карточки - https://mintishop.pl/product-pol-46781-Medik8-Retinol-10TR-Intense-Wzmocnione-serum-z-witamina-A-1-15ml.html
Кол-во работы - изначально 100-200 позиций (оплачиваемый тест - 5 позиций)
В переспективе на постоянную работу. Так как будет требоваться заполнить несколько тысяч позиций.
Жду от вас цены
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