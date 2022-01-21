Необходимо разместить отзывы о робот-пылесосах на я.маркете. 1 ссылка- 1 отзыв. Под разными аккаунтами! Количество ссылок меняется каждые 7-10 дней. Оплата после модерации. Модерация занимает 1 день. Либо первый отзыв могу оплатить сразу на основании ...
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Заполнение карточек товара на wildberries!!
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