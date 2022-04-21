Размещение отзывов на я.маркете

Здравствуйте. необходимо разместить много объявлений на авито. Есть 50 объявлений и их нужно дублировать на разные города. Просто копировать вставить) Работа не сложная и абсолютно честная (никаких мошенничеств). Самому это делать некогда. Когда размещал я, либо жена, то в ...