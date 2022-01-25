Размещение объявлений на досках

$700
Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок1010 просмотров
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Требуется помощник агента по недвижимости. В каждом городе России.Обязанности: размещать бесплатные объявления о продаже  и аренде недвижимости в Турции на Авито, Циан, Домклик, в соцсетях и так далее. И переадресовать заявки на агента (меня).Оплата - 10 руб за заявку ( их в день набирается от 100 и больше). Плюс  от 1000 руб с каждой сделки, а недвижимость в Турции разбирают как горячие пирожки)) График работы любой удобный вам, можно час в день можно 24/7, заработок зависит только от вас. Оплату можно получать на Qiwi, на карту, наличными и тд., любым удобным способом.

2 года назад
Tiramibitch
Антонина 
38 летШвеция
2 года в сервисе
Была
12 дней назад