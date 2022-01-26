Публикация 10 статей по ремонту авто

Есть новостной сайт о Скандинавии.Ежедневно нужно найти одну новость, прорерайтить, через авторскую админку сайта опубликовать. Более подробно:1. Новости берутся здесь: https://yandex.ru/news/region/sweden?Выбираете любую, но не ту, которая уже была или есть на сайте (нужно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей.
Вы должны более-менее понимать в этом.
Цена за публикацию одной статьи:
Более 30 картинок - 200 рублей.
От 20 до 29 картинок - 150 рублей.
От 10 до 19 картинок - 100 рублей.
Менее 10 картинок - 50 рублей.
В обязанности входит:
1. Перед публикацией нужно проверить - есть ли подобная статья на сайте.
2. Подбор и обработка картинок для статей. Картинки в статьях должны помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы были. Если это какая-то общая статья - тогда примерно 1 картинка на экран вполне достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то скриншоты должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый
шаг.
3. Прописывание картинкам Title, alt, подписи.
4. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка.
5. Вставка Заголовка, Title, Description статьи (есть в документе со статьёй).
6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).
7. Соблюдение структурности документа - Заголовки, списки и прочее.
Есть видео с правильным процессом публикации.
Количество публикаций в день - чем больше, тем лучше, но желательно публиковать хотя бы 2 в день. Оплата партиями по вашим отчётам на Яндекс Деньги (Юмани), Webmoney или Qiwi.
Нужны люди только с опытом. Опишите свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые хорошо умеют публиковать статьи на Wordpress.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Наполнение сайта контентом для @margmelНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $12
Доброго дня. Ищем людей в помощь. Нужно проследить, чтобы в определенное время каждая из 50 вкладок браузера встала в очередь. Работы на час. Пол часа обучение и ожидания начала. Как начнется, обычно за пол часа, нужно ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт2 года назад
Перенос товаров со старой системы в новую Руководство куда-что переносить дадим (короткое видео) Количество полей для каждого товара: около 15 +- Количество товаров: 150 От исполнителя требуется внимательность. Укажите сумму за 150 товаров и срок в проект.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужно заполнить сайт. От 2000 новостей. Требуемые навыки: усидчивость, умение долго выполнять однообразную работу без потери внимания. Опыт: нужен опыт работы с бирже etxt (либо другой популярной биржей), понимание как добавлять новости через CMS (DLE). Оплата ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
О проекте Это обучающая программа для тех, кто хочет научиться играть на пианино, баяне, аккордеоне. Мне необходимо наполнить сайт нотами в специальных форматах (PNG, MIDI, SVG). Изначальный формат - [url=https://www.avid.com/sibelius]Sibelius [/url](программа для набора нот). Если вам интересна эта ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $4
Необходимо зарегистрировать аккаунт на сайте. Процедура занимает до трех минут. За регистрацию мы платим 300 рублей. Если получится зарегистрировать больше одного аккаунта - здорово, мы готовы платить за большое количество аккаунтов, так как нам ...Наполнение сайтов66 заявокЗакрыт2 года назад
Заполнение карточек товара на wildberries!!Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт2 года назад
1) Для карточек товара которые имеются в продаже требуется добавить плашку “в наличии”. Требуется добавить плашку в указанном месте. 2) Корректировка верстки.скорректировать верстку блока перелинковки, который показывает предыдущий и следующий товар. 3)Добавление названия блоку цен.На карточке товара ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад