Оформить презентацию согласно образцу

Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей. Вы должны более-менее понимать в этом. Цена за публикацию одной статьи: Более 30 картинок - 200 рублей. От 20 до 29 картинок - 150 рублей. От 10 до 19 картинок - ...
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Здравствуйте. Задача проста: перенести данные из одной презентации в другую. Презентацию выполненную и образец прикрепить не получается. Пишут, что неверный тип файла. При сотрудничестве вышлю на почту. Стоимость работы - 1000 рублей. Выполнить необходимо до вечера сегодняшнего дня. Расчет переводом на карту по факту проверки
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