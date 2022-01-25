Оформить презентацию согласно образцу

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Здравствуйте. Задача проста: перенести данные из одной презентации в другую. Презентацию выполненную и образец прикрепить не получается. Пишут, что неверный тип файла. При сотрудничестве вышлю на почту. Стоимость работы - 1000 рублей. Выполнить необходимо до вечера сегодняшнего дня. Расчет переводом на карту по факту проверки

2 года назад
kvartshelia
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад