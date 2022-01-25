Наполнение карточек товара Интернет магазина webasyst shop script

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок934 просмотра
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Есть сайт производителя ремней вариатора - https://www.gatesautocat.com/a/drive/gates/01g2748.html

Нужно заполнить карточки на другом сайте - размеры (к примеру, 26x715), и модели отметить галочками в админке. Админка webasyst shop-script.

Пишите стоимость за редактирование 10 / 100 карточек. Их всего штук 100? может чуть больше.

2 года назад
irapromweb
Юрий 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад