Нужно контентом забить сайт всю информацию и фото предоставлю
Наполнение карточек товара Интернет магазина webasyst shop script
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт производителя ремней вариатора - https://www.gatesautocat.com/a/drive/gates/01g2748.html
Нужно заполнить карточки на другом сайте - размеры (к примеру, 26x715), и модели отметить галочками в админке. Админка webasyst shop-script.
Пишите стоимость за редактирование 10 / 100 карточек. Их всего штук 100? может чуть больше.
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