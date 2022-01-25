Наполнение карточек товара Интернет магазина webasyst shop script

Нужно оперативно выложить 100+ товаров на сайт https://amgroup-msk.ru/. Исполнителю покажу как и чего делать. Там все просто. От вас нужно: 1. Возможность уделить время днем (не по ночам, не в обеденном перерыве на работе. Нужен полноценный рабочий ...