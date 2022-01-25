Заполнение товаров в интернет-магазин (bitrix)

Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок821 просмотр
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Нужно заполнить простые позиции из прайса. Есть инструкция по заполнению.

Оплата 5р./товар. Всего больше 3000 наименований.

Нужны базовые знания bitrix.

В заявке оставляйте ваш телеграм для связи.

2 года назад
aivanov90
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад