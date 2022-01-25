Размещение статьи с фото и видео на сайте WordPress

Есть сайт информационный на WordPress.

Нужно разместить текст на сайте.

Порядок размещения следующий:

1. Проверка текста на уникальность,

2. Исправление ошибок в тексте - пропущена буква, опечатка, запятая, смысловые ошибки и пр.

3. Подбор 1-2 фото и их редактирование под размер.

4. Размещение текста с фото и видео в админке

4.1. Подбор и размещение 3-5 видео с youtube - iframe

4.2. Размещение 10-12 фото в тексте (1-2 вы подбираете, остальные предоставляются, только их тоже надо подогнать под размер)

4.3. Проставление 10-15 строчек в определенном месте.

4.4. Верстка статьи по шаблону.

5. Сохранение статьи в черновиках.

Всего около 50 статей, одна от 6-15 тысяч символов.

Пишите стоимость за размещение статьи.