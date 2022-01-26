Завести товары на сайт

Есть фотографии товаров, нужно внести их в док документ. Написать название, найти описание, подобрать фотографию. Есть пример заполнения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Александр.
Нужно занести около 500 товаров на маркетплейс Пром.юа, перечень этих товаров есть в онлайн ворд документе. Сможете это сделать?
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