Добавить товар на вайлдбериз

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Нужна помощь в активации карточки товара . Мы зарегистрированы, добавили карточку , но не смогли разобраться в дальнейших действиях. 

2 года назад
bubblz
Ирина 
33 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад