Требуется разработать мобильное приложение для магазина косметики, которое будет доступно в App Store и Play Market. Ожидается создание удобного интерфейса и функционала для пользователей.
- Мобильные приложения13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать коммерческое предложение для партнера. Важно, чтобы формат позволял легко изменять данные партнеров. Открыты к различным вариантам, включая создание общего КП.Презентации9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в активации карточки товара на платформе Вайлдбериз. После регистрации и добавления карточки возникли трудности с дальнейшими действиями. Необходимо грамотное руководство по активации и настройке товара.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Создайте уникальный макет для продукции экологической косметики, основываясь на примерах, представленных на фото. Уделите внимание дизайну упаковки и элементам, подчеркивающим экологическую направленность продукта.Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для разработки презентации для компании, занимающейся экологичной косметикой ручной работы. Ожидается высокий уровень профессионализма и креативный подход к созданию материала.Презентации1 исполнительЗавершен3 года назад