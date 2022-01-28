bubblz

Ирина bubblz

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработать мобильное приложение для appstore и play market

    Требуется разработать мобильное приложение для магазина косметики, которое будет доступно в App Store и Play Market. Ожидается создание удобного интерфейса и функционала для пользователей.

    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать коммерческое предложение

    Необходимо разработать коммерческое предложение для партнера. Важно, чтобы формат позволял легко изменять данные партнеров. Открыты к различным вариантам, включая создание общего КП.

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить товар на вайлдбериз

    Требуется помощь в активации карточки товара на платформе Вайлдбериз. После регистрации и добавления карточки возникли трудности с дальнейшими действиями. Необходимо грамотное руководство по активации и настройке товара.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет для продукции экологической косметики

    Создайте уникальный макет для продукции экологической косметики, основываясь на примерах, представленных на фото. Уделите внимание дизайну упаковки и элементам, подчеркивающим экологическую направленность продукта.

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание презентации

    Требуется специалист для разработки презентации для компании, занимающейся экологичной косметикой ручной работы. Ожидается высокий уровень профессионализма и креативный подход к созданию материала.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

dms1912
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
$25
10 баллов
3 года назад
Создание презентации
Понятно поставлена задача, приятны в общении, рекомендую
Спасибо за выполненную работу, мы остались очень довольны !
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