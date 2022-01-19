Макет для продукции экологической косметики

Необходимо создать детскую мочалку из хлопка для массового производства. Главная задача: создать мочалку (губку, спонж) которая позволит производить большое количество продукции за смену и будет иметь презентабельный внешний вид. Изделие изготавливается из хлопка, лицевая сторона с рисунком ...
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Придумать макет для экологической косметики. Примеры продукции указаны на фото.
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