Необходимо разработать дизайн шоубокса для леденцов двух видов: завитки со вкусом бубль гум бело-розового цвета и завитки со вкусомсладкой ваты бело-голубого цвета.

Обязательным элементом шоубокса является четкое его разделение на 2 цвета: розовый и голубой. Дизайн должен выглядеть современным, ярким и бросаться в глаза.

Основной источник вдохновения: конфеты SweeTarts.

Важно при этом избегать прямого копирования стиля логотипа или цветов, цвета должны быть похожи, но не идентичны. Задняя сторона шоубокса должна иметь поле 10х5 см, куда будет внесена информация о составе и производителе.

Раскрой шоубокса будет приложен отдельно.