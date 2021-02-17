Нарисовать обложку книги

Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров.В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, что рядом с некоторыми произведениями будут отображаться обложка книги - своеобразная визитная карточка рассказа. Обложка должна быть похожа на реальные обложки книг, продающихся в бумажном виде, привлекать внимание, возбуждать желание прочитать данное произведение.

Обложка будет состоять из следующих 4 частей:

1. имени автора

2. названия произведения (предусмотреть возможность указания названия части произведения)

3. подложки (картинки или фотографии)

4. элементы книжного оформления

Мы предполагаем, что авторы произведений будут сами быстро из готового шаблона делать обложки для своих произведений, заменяя тексты и подложку, оставляя лишь оформление и элементы оформления.

Размеры обложки 1000px на 1480px (т.е. книжная ориентация).

Формат - PSD.

Каждая часть - на своем слое.

Перед сдачей работы необходимо проверить, что файл нормально загружается и редактируется в онлайн-редакторе:

https://www.photopea.com/

Особое внимание уделить тому, чтобы указанный онлайн-редактор нормально редактировал русские надписи в вашем макете.

В качестве подложки использовать или фотографию, или картинку эротического содержания. Использование порно контента запрещено.

Примеры/референсы:

https://cm.author.today/content/2021/09/30/c8f55d7cec5140699f7f327e52fe7684.jpg?width=265&height=400&mode=max

(без элементов оформления)

https://cm.author.today/content/2021/08/31/176ca2a14419431399774ed70440d793.jpg?width=265&height=400&mode=max

(без элементов оформления, предусмотрено, что есть название части произведения)

https://cm.author.today/content/2021/10/05/22ea77bc8c63403f8c5a069b04503cbc.jpg?width=265&height=400&mode=max

(есть элементы оформления - завитушки)

https://cm.author.today/content/2021/02/17/635f4224803e455993688d8d1720aef2.jpg?width=265&height=400&mode=max

(есть элементы оформления)

https://cm.author.today/content/2021/10/05/2e72882c8a4940f3ba80afaaa9561147.jpg?width=265&height=400&mode=max

(есть элементы оформления)

На что еще стоит обратить внимание:

размер текста (шрифта). Не бойтесь сделать буквы побольше. Оптимальное количество букв в полной строке (во всю ширину обложки) - 20. При большем количестве букв при отображении на мобильных устройствах пользователи все глаза сломают, пытаясь прочитать название книги или имя автора.