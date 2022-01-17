Дизайн принтов на экосумки

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайны принтов для экосумок + подготовить файлы под печать с соблюдением всех технических требований.

Рабочие иллюстрации для создания готовых дизайнов исполнитель подбирает самостоятельно с открытых источников (без нарушения авторских прав).

Цену и сроки выполнения предлагайте.

Количество дизайнов: 50 штук.

Формат: А5-А4.

Тематика: летние принты.

Печать принта по ткани будет шелкотрафаретная, в 1-2 краски.

Для сотрудничества просьба откликаться фрилансеров только с Украины.