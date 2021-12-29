Дизайн кружки

Нужно отрисовать дизайн и чертежи под раскрой картонных (или из ДВП) торговых стеллажей для детских игрушек, наборов и конструкторов, в трёх размерах: большой, средний и маленький. Для ориентира, есть примеры в прикрепленных фото. Ждём Ваши предложения!)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн для кружки, идею нужно доработать.
https://www.wildberries.ru/catalog/21656662/detail.aspx?targetUrl=XS
Размер 20х8,5
Цвет CMYK
Формат PSD
И указать названи шрифтов
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