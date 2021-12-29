Дизайн кружки

Виктор, добрый день! С Новым годом Вас поздравляю! Виктор, я хотела у Вас уточнить следующие вопросы: - я бы хотела заказать у Вас визитки для своего магазина ИМ ПРОШАРФИКИ. Это реально? - Мы отшиваем свои платочки ...