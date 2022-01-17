Нужно придумать дизайн шильдика для ковров

Нужен дизайн визитки массажиста. Критерии: 1. Визитка на прозрачном пластике 2. Ориентация: вертикальная 3. Базовые цвета: фиолетовый и золотой Наше виденье визитки: Вверху визитки должно быть изображено двуцветное перо (базовые цвета) с инициалами NN как логотип, пример на схематическом изображении. ...
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Ключевые слова "Чефлук" какие-то аналогии с луком возможны либо же разделение слова на "чё лук "
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