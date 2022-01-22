Дизайн визитки массажиста

Дизайн продукцииЗавершен13 заявок1788 просмотров
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#1$60

Нужен дизайн визитки массажиста.

Критерии:

1. Визитка на прозрачном пластике

2. Ориентация: вертикальная

3. Базовые цвета: фиолетовый и золотой

Наше виденье визитки:

Вверху визитки должно быть изображено двуцветное перо (базовые цвета) с инициалами NN как логотип, пример на схематическом изображении. Желательно исполнение в растре (чтобы визуально вышло легкое нежное перо). Пример пера прикреплен.

На фоне визитки небольшие полупрозрачные контурные перья в векторе (золотые).

Текст ниже:

Твій масажист

ФІО....

Тел.: +380.....

Возможен ваш вариант. Единственное условие - должен быть логотип с пером и инициалами :)

2 года назад
UnVisible
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6 месяцев назад
Победитель конкурса
Nadejda2021d
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2 года назад
#1
Доволен сотрудничеством! Качественно, быстрое исполнение, понимание с полуслова! Советую :)
Очень довольна работой с Валентином! Понятное ТЗ, приятный диалог, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
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Дизайн продукции
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