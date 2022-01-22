Разработка макета этикетки для домашнего алкоголя под печать "Бурбон". Домашний виски. Размер поля ширина 70 высота 90. Вылеты по 3 мм. Название и все надписи на русском языке. Без литража и крепости. В old стиле. Пример ...
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Нужен дизайн визитки массажиста.
Критерии:
1. Визитка на прозрачном пластике
2. Ориентация: вертикальная
3. Базовые цвета: фиолетовый и золотой
Наше виденье визитки:
Вверху визитки должно быть изображено двуцветное перо (базовые цвета) с инициалами NN как логотип, пример на схематическом изображении. Желательно исполнение в растре (чтобы визуально вышло легкое нежное перо). Пример пера прикреплен.
На фоне визитки небольшие полупрозрачные контурные перья в векторе (золотые).
Текст ниже:
Твій масажист
ФІО....
Тел.: +380.....
Возможен ваш вариант. Единственное условие - должен быть логотип с пером и инициалами :)
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