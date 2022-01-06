Макет Этикетки

Дизайн продукцииЗакрыт13 заявок632 просмотра
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Разработка макета этикетки для домашнего алкоголя под печать "Бурбон".  Домашний виски. Размер поля ширина 70 высота 90.  Вылеты по 3 мм.  Название и все надписи на русском языке. Без литража и крепости. В old стиле. Пример прилагаю.Нужен файл Corel Draw 13 версии.Цена?

2 года назад
AndreyP
Андрей 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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