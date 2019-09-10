on_soft_paws

Елена on_soft_paws

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер. Полиграфия. Логотип. Наружная реклама.

Рада приветствовать Вас!

Я занимаюсь графическим дизайном 10 лет. Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Corel Draw. Выполняю макеты качественно и в короткие сроки. Основное направления моей деятельности - полиграфия:

• визитки

• листовки

• буклеты

• плакаты

• меню

• и многое другое

Наружная реклама:

• баннера

• штендеры

• информационные стенды

• световая реклама

Брендинг:

• логотипы

• фирменный стиль

Рада сотрудничеству, открыта для предложений!

тел.: +7 (918) 913 33 53

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

RomanPro
Роман 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Дизайн дисконт-карты ресторана
Елена полностью оправдала свое место в Топ-50 по дизайну продукции. Работа простая, передает именно тот смысл, те ощущения, которые ожидались от работы. Так же понравилась детализация, прям очень детализированная работа, видно, что Елена постаралась.
Замечательный заказчик! Поставил задачу четко и понятно, выбрал работу, оплатил! Всем желаю таких заказчиков!
Ответный отзыв
drazov
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Макет для печати на медалях из оргстекла (CorelDraw)
CorelDRAW
Елена сделала все быстро и качественно. Спасибо за работу! Рекомендую
Очень хороший и приятный заказчик! Четко ставит задачу, знает чего хочет. Оплата сразу после выполнения проекта. Рекомендую!
Ответный отзыв
lambreken
Павел 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Разработка визитки студии и флайера на услугу "выезд дизайнера"
Елена - тот профессионал, который нас удивил! Работа сделана быстро и гениально! Заказывали на конкурсной основе визитку компании и флаер. Попадание в цель практически с первого раза. И ведь мы не простые клиенты, тоже дизайнеры!))
Отличные заказчики! Только конструктивная критика, задачи ставят понятные и подробные, оплата - сразу после выполнения заказа. Вдохновляют добрыми словами и похвалой. Максимум положительных эмоций от сотрудничества!
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