Графический дизайнер. Полиграфия. Логотип. Наружная реклама.
Рада приветствовать Вас!
Я занимаюсь графическим дизайном 10 лет. Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Corel Draw. Выполняю макеты качественно и в короткие сроки. Основное направления моей деятельности - полиграфия:
• визитки
• листовки
• буклеты
• плакаты
• меню
• и многое другое
Наружная реклама:
• баннера
• штендеры
• информационные стенды
• световая реклама
Брендинг:
• логотипы
• фирменный стиль
Рада сотрудничеству, открыта для предложений!
тел.: +7 (918) 913 33 53
e-mail: [email protected]
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Елена полностью оправдала свое место в Топ-50 по дизайну продукции. Работа простая, передает именно тот смысл, те ощущения, которые ожидались от работы. Так же понравилась детализация, прям очень детализированная работа, видно, что Елена постаралась.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Поставил задачу четко и понятно, выбрал работу, оплатил! Всем желаю таких заказчиков!
$10
10 баллов
6 лет назад
CorelDRAW
Елена сделала все быстро и качественно. Спасибо за работу! Рекомендую
Ответный отзыв
Очень хороший и приятный заказчик! Четко ставит задачу, знает чего хочет. Оплата сразу после выполнения проекта. Рекомендую!
$40
10 баллов
6 лет назад
Елена - тот профессионал, который нас удивил! Работа сделана быстро и гениально! Заказывали на конкурсной основе визитку компании и флаер. Попадание в цель практически с первого раза. И ведь мы не простые клиенты, тоже дизайнеры!))
Ответный отзыв
Отличные заказчики! Только конструктивная критика, задачи ставят понятные и подробные, оплата - сразу после выполнения заказа. Вдохновляют добрыми словами и похвалой. Максимум положительных эмоций от сотрудничества!