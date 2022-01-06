Ребрендинг полиграфии

Добрый день! Меня зовут Тати, я представитель компании Pillar! Мы в поисках дизайнера для постоянного сотрудничества. Сейчас, для начала, у нас стоит вопрос разработки фирменного дизайна 3-4 страниц, которые в дальнейшем послужат фоном, макетом, подсказкой при создании каталогов, прайсов, брошюр, презентаций в фирменном стиле. Нужно, что-то уникальное, отличительное от всех остальных, со вкусом и в минимализме) Из брендинга у компании сохранился только логотип, можем показать фирменные презентации, которые делали нам недавно, но они не нравятся руководству, поэтому решились на ребрендинг.

Также, хотела предупредить, что для выбора дизайнера, мы бы хотели провести небольшое тестирование, чтобы определиться - подходим ли мы друг другу! Суть теста - дизайн 2 страниц нашей прошлой презентации, стиль которого будет взять на основу дизайна всей остальной полиграфии. Так как нас ожидает очень большая работа по дизайну, а все нужно как всегда срочно и быстро, не будет времени на повторных поиск дизайнеров и очередной ребрендинг. Именно для этого и решили провести тестовое задание.

Подскажите, заинтересовало ли вас наше предложение?

Цена обсуждается индивидуально по вашему прайсу.