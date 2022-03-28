Работа любой сложности
Профессиональный фотограф.
Коррекция, ретушь, реставрация, монтаж, Карточки товаров для wildberries, OZON и др., вёрстка фотокниг, фотоальбомов, обтравка, удаление фона, колажирование, убрать или добавить водяные знаки, билборд, наружная реклама, банер, визитки, и многое другое.
Всегда на связи!
Telegram: @ccdfoto
Viber: +380661751988
Skype: +380661751988
E-mail:[email protected]
В полиграфии и фотографии больше 20 лет.
Оплата: Сбербанк России. Приват банк.
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ТОП-50— Обработка фотографий
Портфолио
- Замена цвета, добавление деталей269 просмотров
- Инфографика разное90 просмотров
- Замена цвета Визуализация177 просмотров
- Обтравка146 просмотров
- Фотокниги97 просмотров
- Обтравка121 просмотр
- Инфографика разное47 просмотров
- Инфографика разное17 просмотров
- Инфографика разное11 просмотров
- Инфографика разное58 просмотров
- Замена цвета141 просмотр
- Обработка фото разной сложности, замена фона128 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Заказ выполнен точно и в срок. Отличный исполнитель, всегда на связи. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все чотко и по делу. Рекомендую
$5
10 баллов
3 года назад
Юрий очень оперативно и качественно выполнил мой заказ по обработке 20 фотографий, учел все пожелания, все время был на связи. Однозначно рекомендую этого мастера!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, у которого четкая задача, быстрая коммуникация и хорошая отзывчивость. Рекомендую к работе
$4
10 баллов
3 года назад
все отлично, быстро и по теме. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая и понятная постановка задачи, моментальная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.
$7
10 баллов
3 года назад
Добросовестный исполнитесь, отвечает на сообщения быстро, работа сделана качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик. Всегда на связи. Рекомендую.
$8
10 баллов
3 года назад
качественное исполнение с учетом всех пожеланий. рекомендую!!!
Ответный отзыв
Добросовестный ответственный заказчик. Рекомендую!
Обработка фотографий
32 отзыва
от $1
от 1 часа
#33
Наружная реклама
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
#87