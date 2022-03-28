ccdfoto

Юрий ccdfoto

 
58 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работа любой сложности

﻿

Профессиональный фотограф.

Коррекция, ретушь, реставрация, монтаж, Карточки товаров для wildberries, OZON и др., вёрстка фотокниг, фотоальбомов, обтравка, удаление фона, колажирование, убрать или добавить водяные знаки, билборд, наружная реклама, банер, визитки, и многое другое.

Всегда на связи!

Telegram: @ccdfoto

Viber: +380661751988

Skype: +380661751988

E-mail:[email protected]

В полиграфии и фотографии больше 20 лет.

Оплата:  Сбербанк России. Приват банк. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Обработка фотографий

Отзывы заказчиков

vash_gena
Геннадий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
3 года назад
Нанести инфографику на фото
Заказ выполнен точно и в срок. Отличный исполнитель, всегда на связи. Очень рекомендую
Отличный заказчик, все чотко и по делу. Рекомендую
Ответный отзыв
alexowyes
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Обработать фотографии для интернет-магазина (шторы)
Юрий очень оперативно и качественно выполнил мой заказ по обработке 20 фотографий, учел все пожелания, все время был на связи. Однозначно рекомендую этого мастера!
Прекрасный заказчик, у которого четкая задача, быстрая коммуникация и хорошая отзывчивость. Рекомендую к работе
Ответный отзыв
TilusSD45
Дмитрий 
50 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$4
10 баллов
3 года назад
Редактирование фактур
все отлично, быстро и по теме. Спасибо.
Отличный заказчик. Четкая и понятная постановка задачи, моментальная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_16476665257877
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Вмонтировать мою голову
Добросовестный исполнитесь, отвечает на сообщения быстро, работа сделана качественно! Рекомендую!
Добросовестный заказчик. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
anna_russo
Екатерина 
45 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Редакция фото в фотошоп
качественное исполнение с учетом всех пожеланий. рекомендую!!!
Добросовестный ответственный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Обработка фотографий
32 отзыва
от $1
от 1 часа
#33
Наружная реклама
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
#87