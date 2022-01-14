Требуется спроектировать штамп для холодной штамповки детали. Необходима проработка всех технических требований, указанных в прикрепленном файле. Ожидается качественное и детализированное выполнение проекта.
- Машиностроение1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработать лендинг для производителя, предоставляющего услуги по холодной штамповке деталей. Проект должен включать полный пакет услуг и быть готовым к запуску «под ключ». Учитывайте особенности бизнеса и целевую аудиторию.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется преобразовать уже написанный текст в продающий, который будет использоваться для буклета и e-mail рассылки. Необходимы креативные идеи и эффективные формулировки для привлечения клиентов и увеличения конверсии.Продающие тексты26 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать тематическую открытку-вкладыш (визитку) для товаров, реализуемых на маркетплейсе. Открытка должна быть привлекательной и соответствовать стилю продукции.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разработать уникальное текстовое описание для карточки товара на маркетплейсе, включая SEO-ядро. Уникальность текста должна составлять не менее 80%. Описание должно быть информативным и привлекательным для покупателей.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нанести инфографику на фото товара, предназначенного для продажи на маркетплейсе. Важно, чтобы обработка изображений привлекала внимание и способствовала увеличению продаж. Обеспечьте качественное размещение инфографики, соответствующее стилю и формату изображения.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать текст на тему 'Вальцовка металла' для размещения на сайте производителя. Объем текста должен составлять 600-800 знаков, с акцентом на услуги компании и преимущества вальцовки. Ожидается информативный и вовлекающий контент, который привлечет внимание клиентов.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать дизайн и текст коммерческого предложения для рассылки по почте клиентам. Ожидается качественная верстка полиграфии, которая привлечет внимание и заинтересует получателей.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать продающий текст для небольшого каталога продукции, посвященного системам крепления нагревательного кабеля. Текст должен быть привлекательным и информативным, подчеркивая преимущества и особенности продукции.Продающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка рекламной листовки в формате А3, сгибаемой пополам, с описанием и фотографиями продукции системы крепления нагревательного кабеля. Необходимо учесть все детали для эффективного представления товара.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день. Нужно сделать продающий сайт производственной компании. ТЗ нету. Все данные могу предоставить по запросу. Продукция "Производство изделий методом холодной штамповки". Есть как готовые изделия, так и услуги по штамповке.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен дизайнер для разработки логотипа и фирменного стиля производственной компании компании.Фирменный стиль65 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно спроектировать компаундный штамп для изготовления шайбы для пресса КДЕ 2324. Шайба в прикреплённом файлеМашиностроение3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать фирменный стиль конвертов 3-х форматов ( С5, С4, DL ) в цветном и черно-белом исполнении. Вид деятельности грузоперевозки.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать дизайн и конструкторскую документацию 4-х вариантов биокаминов в SolidWorks.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт7 лет назад