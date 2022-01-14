vash_gena

Геннадий vash_gena

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Спроектировать штамп

    Требуется спроектировать штамп для холодной штамповки детали. Необходима проработка всех технических требований, указанных в прикрепленном файле. Ожидается качественное и детализированное выполнение проекта.

    Машиностроение1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Лендинг

    Требуется разработать лендинг для производителя, предоставляющего услуги по холодной штамповке деталей. Проект должен включать полный пакет услуг и быть готовым к запуску «под ключ». Учитывайте особенности бизнеса и целевую аудиторию.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать продающий текст

    Требуется преобразовать уже написанный текст в продающий, который будет использоваться для буклета и e-mail рассылки. Необходимы креативные идеи и эффективные формулировки для привлечения клиентов и увеличения конверсии.

    Продающие тексты26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн мини открытки

    Необходимо разработать тематическую открытку-вкладыш (визитку) для товаров, реализуемых на маркетплейсе. Открытка должна быть привлекательной и соответствовать стилю продукции.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Описание карточки товара

    Необходимо разработать уникальное текстовое описание для карточки товара на маркетплейсе, включая SEO-ядро. Уникальность текста должна составлять не менее 80%. Описание должно быть информативным и привлекательным для покупателей.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нанести инфографику на фото

    Требуется нанести инфографику на фото товара, предназначенного для продажи на маркетплейсе. Важно, чтобы обработка изображений привлекала внимание и способствовала увеличению продаж. Обеспечьте качественное размещение инфографики, соответствующее стилю и формату изображения.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать текст на тему Вальцовка металла

    Требуется написать текст на тему 'Вальцовка металла' для размещения на сайте производителя. Объем текста должен составлять 600-800 знаков, с акцентом на услуги компании и преимущества вальцовки. Ожидается информативный и вовлекающий контент, который привлечет внимание клиентов.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить коммерческое предложение

    Необходимо создать дизайн и текст коммерческого предложения для рассылки по почте клиентам. Ожидается качественная верстка полиграфии, которая привлечет внимание и заинтересует получателей.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать продающий текст

    Требуется написать продающий текст для небольшого каталога продукции, посвященного системам крепления нагревательного кабеля. Текст должен быть привлекательным и информативным, подчеркивая преимущества и особенности продукции.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рекламная листовка

    Требуется разработка рекламной листовки в формате А3, сгибаемой пополам, с описанием и фотографиями продукции системы крепления нагревательного кабеля. Необходимо учесть все детали для эффективного представления товара.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт под ключ

    Добрый день. Нужно сделать продающий сайт производственной компании. ТЗ нету. Все данные могу предоставить по запросу. Продукция "Производство изделий методом холодной штамповки". Есть как готовые изделия, так и услуги по штамповке.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$15
10 баллов
2 года назад
Дизайн мини открытки
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Отличный исполнитель! Все быстро, четко, всегда на связи. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
ccdfoto
Юрий 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Нанести инфографику на фото
Отличный заказчик, все чотко и по делу. Рекомендую
Заказ выполнен точно и в срок. Отличный исполнитель, всегда на связи. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$130
10 баллов
3 года назад
Составить коммерческое предложение
Спасибо за замечательное сотрудничество. Приятно было поработать. Геннадий отличный заказчик.
Отличная работа
Ответный отзыв
shevchenkoluda
Людмила 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
$17
10 баллов
3 года назад
Написать продающий текст
С заказчиком уточнила все детали. Работу Геннадий оплатил сразу после сдачи текста. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо.
Все хорошо
Ответный отзыв
ira_matrosova
Ірина 
27 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
3 года назад
Рекламная листовка
Отлично поработали, оперативная коммуникация, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично выполнено. Рекомендую
Ответный отзыв
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