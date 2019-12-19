Проектирование штампа

Здравствуйте. Требуется сделать модель выполнения самолётом фигуры пилотажа «косая петля». Необходимо сделать не видео, а именно модель, в которой можно будет изменять местонахождение самолета и в соотвествии с этим будут изменятся силы действующие на самолёт, изменять плоскость ...