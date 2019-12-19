Проектирование штампа

МашиностроениеЗакрыт3 заявки424 просмотра
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Нужно спроектировать компаундный штамп для изготовления шайбы для пресса КДЕ 2324. Шайба в прикреплённом файле

4 года назад
vash_gena
Геннадий 
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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