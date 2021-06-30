Требуется специалист по сборке сайтов под ключ с использованием Elementor PRO и Crocoblock. Задачи включают создание главной страницы, попапов, страниц регистрации и логирования, кабинета клиента, страницы магазина, фильтрации, карточек товара, корзины, блога и контактов. Необходим опыт работы с WooCommerce и знание JetEngine.
Сайт под ключ
Добрый день. Нужно сделать продающий сайт производственной компании. ТЗ нету. Все данные могу предоставить по запросу. Продукция "Производство изделий методом холодной штамповки". Есть как готовые изделия, так и услуги по штамповке.
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