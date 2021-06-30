Сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт38 заявок2582 просмотра

Добрый день. Нужно сделать продающий сайт производственной компании. ТЗ нету. Все данные могу предоставить по запросу. Продукция "Производство изделий методом холодной штамповки". Есть как готовые изделия, так и услуги по штамповке.

4 года назад
vash_gena
Геннадий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кира
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Азамат
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Николай
 
54 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Павел
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
17 часов назад
90 отзывов
4 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
24 отзыва
4 года назад
Илья
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Арина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Хакимжан
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Елена
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
29 отзывов(-1)
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
85 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Данил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Михаил
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Армен
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Бакытжан
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Ксения
 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
155 отзывов(-1)
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Яна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Андрей
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
161 отзыв
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен гуру специалист Elementor PRO + Crocoblock

    $200

    Требуется специалист по сборке сайтов под ключ с использованием Elementor PRO и Crocoblock. Задачи включают создание главной страницы, попапов, страниц регистрации и логирования, кабинета клиента, страницы магазина, фильтрации, карточек товара, корзины, блога и контактов. Необходим опыт работы с WooCommerce и знание JetEngine.

    Elementor
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сервиса аналитики для маркетплейсов

    Ищем подрядчика для разработки веб-сервиса аналитики для маркетплейсов. Проект включает работу с парсерами, API и фреймворками. Требуется опыт работы с парсингом открытых данных, API и фреймворками, желательно знание Python. Рассматривается долгосрочное сотрудничество. Возможна работа по договору.

    Парсинг данныхPython
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание игрового фансайта обменника

    Необходимо разработать сайт для игрового сообщества обменника внутриигровыми предметами. Основные функции включают регистрацию через OAuth Battlenet, добавление предметов в базу, сортировку, черные списки пользователей и панель администратора. Дизайн не требуется, предпочтительно использование NodeJS с комментариями. Возможна дальнейшая доработка функционала.

    Node.js
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Довести до ума сайт на symfony

    Необходима доработка сайта, разработанного на фреймворке Symfony. Все исходные коды доступны для работы. После обсуждения с исполнителем будет определена стоимость выполнения задачи.

    Symfony
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 4 сайт под ключ согласно ТЗ (техническому заданию)

    Требуется разработка 4 сайтов под ключ в соответствии с техническим заданием. Ожидается указание суммы и сроков выполнения. Все детали по дизайну будут обсуждаться с заказчиком.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 4 сайта согласно ТЗ (техническому заданию)

    Требуется разработать 4 сайта «под ключ» в соответствии с техническим заданием. Ожидается полный цикл разработки, включая дизайн и функционал. Важно учитывать все детали из ТЗ. Укажите стоимость выполнения заказа и сроки, а также предоставьте ссылки на портфолио.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать редизайн landing-а по образу и подобию

    Требуется создать редизайн landing page с аналогичным содержанием, но новым дизайном. Используйте готовый шаблон и найдите подходящие иллюстрации. Результат должен включать готовые html, css, js файлы и архив с изображениями. Возможен вариант с использованием конструктора, чтобы заказчик мог редактировать. Срок выполнения - до конца недели.

    CSSHTMLJavaScriptTilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Преобразовать лендинг в многостраничный сайт (tilda)

    Требуется преобразовать лендинг в многостраничный сайт на платформе Tilda. Исходной страницей является теплые-фундаменты.рф/ushp. В проекте необходимо учесть техническое задание, которое прикреплено. Ожидается указание окончательной цены и сроков выполнения. Примеры выполненных работ приветствуются.

    Tilda
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Winter CMS - нужен сайт

    Требуется создать сайт-визитку на Winter CMS или October CMS с интеграцией необходимых плагинов. Дизайн уже готов, вёрстка будет предоставлена позже. Ожидается качественная реализация проекта.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    $600

    Требуется разработка сайта «под ключ» для продвижения по указанной теме. Важно учесть пожелания по дизайну и функционалу, ориентируясь на пример сайта. Работа должна включать все этапы создания, от дизайна до запуска.

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    4 года назад