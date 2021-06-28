https://docs.google.com/document/d/1fUUSfD9cBnFE-1Ib0p8tqgeLm2CSqfRofpGmFjtSvIw/edit#heading=h.z37c3rnhbt9h

Напишите сумму, которую вы бы хотели получить за выполнение заказа, сроки выполнения и ваши контактные данные (телефон и почту). Все дальнейшие коммуникации по дизайну будут обговариваться с заказчиком.