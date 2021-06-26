Необходимо разработать простой и недорогой одностраничный сайт для продажи гамаков. Ожидается уникальный дизайн, включая элементы, такие как логотип. Подробное техническое задание предоставлено в приложении.
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Нужно создать сайт для продвижения по теме!Вот сайт что нравится — (вывоз пухто М-ОФФ)
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