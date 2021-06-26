Создать сайт

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт39 заявок2872 просмотра

Нужно создать сайт для продвижения по теме!Вот сайт что нравится — (вывоз пухто М-ОФФ)

4 года назад
guest_16241186760188
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Виталий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Елена
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Руслан
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Мария
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Мария
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
27 отзывов
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
26 отзывов
4 года назад
Сергей
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Максим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
14 минут назад
61 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Ксения
 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
155 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
4 года назад
Алексей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Евгений
 
27 лет
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
74 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
4 года назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
23 отзыва
4 года назад
Андрей
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Олег
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Юрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дарья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Инна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
29 отзывов
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Лендинг по продаже гамаков

    Необходимо разработать простой и недорогой одностраничный сайт для продажи гамаков. Ожидается уникальный дизайн, включая элементы, такие как логотип. Подробное техническое задание предоставлено в приложении.

    Сайты «под ключ»60 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт услуг кредитования на Wordpress

    Разработайте сайт услуг кредитования на базе Wordpress с нуля, используя шаблон с аналогичной структурой. Основная цель - заработок на партнерках через заявки, которые отправляются в банк. Необходимо обеспечить автоматическое обновление информации о кредитах и корректную отправку заявок для получения комиссионных.

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать сайт по готовому дизайну

    Требуется разработка сайта на Joomla или WordPress по готовым макетам. Перенос всех метатегов с старого сайта для индексации. Сайт должен поддерживать украинскую и русскую версии, необходима адаптивная версия. Макеты страниц готовы на 95%, ожидается завершение в течение недели. Интересует стоимость и сроки выполнения работы.

    JoomlaNode.jsWordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Преобразовать лендинг в многостраничный сайт. Обязательно знание СЕО.

    Необходимо преобразовать существующий лендинг в многостраничный сайт, используя Tilda. Основное внимание уделяется SEO-оптимизации для улучшения видимости. Дизайн также важен, но является второстепенной задачей. Техническое задание прилагается.

    Tilda
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт и лаунчер по готовому дизайну

    Требуется разработать сайт и лаунчер для игры на основе готового дизайна. Необходимо реализовать защиту и другие функции, предусмотренные проектом. Убедитесь, что все элементы дизайна и функционала соответствуют требованиям.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Ларавель

    Необходимо разработать сайт-витрину подарков на Laravel. Верстка готова. Основной функционал включает корзину и форму обратной связи для отправки заявок менеджеру. Личный кабинет не требуется.

    Laravel
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт для сетевой компании с личными кабинетами.

    Требуется разработка сайта для сетевой компании (MLM) с множеством личных кабинетов. Сайт должен быть на английском языке и включать функционал для отображения данных участников. Нужно изменить лицевую страницу под новую тематику, тексты будут предоставлены. Ожидается полный рабочий сайт под ключ с учетом всех требований.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    4 года назад