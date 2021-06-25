Требуется разработка сайта для сетевой компании (MLM) с множеством личных кабинетов. Сайт должен быть на английском языке и включать функционал для отображения данных участников. Нужно изменить лицевую страницу под новую тематику, тексты будут предоставлены. Ожидается полный рабочий сайт под ключ с учетом всех требований.