Лендинг по продаже гамаков

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Закрыт60 заявок3824 просмотра

Требуется сделать простой, недорогой одностраничник по продаже гамаков. Элементы уникального дизайна (лого например) приветствуются. ТЗ в приложении.

4 года назад
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Владислав 
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