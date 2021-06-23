Требуется разработать адаптивный сайт на Laravel с базовым функционалом интернет-магазина, включая оплату через wayforpay, регистрацию и личный кабинет. Также необходима SEO-оптимизация. Укажите примерный бюджет на выполнение задачи.
Сделать редирект оплаты с одного сайта на другой
Оба сайта на wordpress woocommerce. Первый сайт при нажатии оплатить должен совершать редирект на оплату другого сайта передав сумму и номер заказа
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