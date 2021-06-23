Сделать редирект оплаты с одного сайта на другой

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  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки3084 просмотра

Оба сайта на wordpress woocommerce. Первый сайт при нажатии оплатить должен совершать редирект на оплату другого сайта передав сумму и номер заказа

WooCommerceWordPress
4 года назад
guest_16152922307266
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Артём
 
38 лет
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Был
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4 года назад
#1
Сайты «под ключ»

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