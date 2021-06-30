Сделать сайт по образцу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок568 просмотров

Сделать сайт по функционалу и структуре как : https://zabobon.com.ua/

Товар СПА оборудование, 1 позиция.

Интересует создание, наполнение, размещение 

ТЗ, тексты/фото, домен - есть

4 года назад
Tyr83
Петр 
41 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

AlexanderShilo
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$100
3 дня
Escrow
Результатом доволен, рекомендую!
Отличный заказчик,рекомендую!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
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