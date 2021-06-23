Сделать первую страницу сайта(не всю). Первый экран-(главный блок) (В ЛП МОТОР) Нужна качественная работа

дизайнера, лучше чем моя: https://s91947.lpmotortest.com/page4 - Текст нужен как на моем сайте. Пример с которого я

делал сайт: https://internetmarketer.ru/ Нужно сделать намного красивее, чем получилось у меня. Расположение

должно быть примерно таким же. Редактирование сайта даю после принятой мной заявки.