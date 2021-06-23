Разработайте одностраничный сайт, который вызывает доверие и оригинальность. Реализуйте индексацию в поисковиках, добавьте кнопки звонка и акции с таймером. Сайт должен побуждать пользователей к оформлению заказа, обеспечивая удобство навигации и доступность элементов.
Сделать первую страницу сайта(не всю). Первый экран-(главный блок)
Сделать первую страницу сайта(не всю). Первый экран-(главный блок) (В ЛП МОТОР) Нужна качественная работа
дизайнера, лучше чем моя: https://s91947.lpmotortest.com/page4 - Текст нужен как на моем сайте. Пример с которого я
делал сайт: https://internetmarketer.ru/ Нужно сделать намного красивее, чем получилось у меня. Расположение
должно быть примерно таким же. Редактирование сайта даю после принятой мной заявки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать простой сайт в формате HTML и CSS, состоящий из 5-10 страниц. Тематика — FAQ (вопросы и ответы). Включить главную страницу с вопросами и ответами, а также страницу «О нас». Код должен содержать комментарии с объяснением его функционала. Дедлайн — воскресенье (27 число).Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем специалиста для доработки сайта на WordPress, включая регистрацию пользователей, настройку доступа и оптимизацию скорости загрузки. Требуется опыт с плагинами Youzify, Olympus license, Unyson и WP Recall. Необходимы предложения по улучшению производительности сайта для обеспечения нагрузки в 1000-2000 человек в год.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка сайта с уникальным дизайном для привлечения клиентов в сфере ИТ консалтинга. Сайт должен быть кросс-браузерным и адаптивным на десктоп и смартфоны, состоять из примерно 8 блоков на одной странице с возможностью добавления 2-3 страниц в будущем. Необходима настройка форм и интеграция с почтой и Telegram. Использование CMS, таких как Tilda, приветствуется. Укажите сроки, бюджет и технологии для выполнения заказа.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка CPA-сайтов «под ключ» с учетом предоставленного ТЗ. Фрилансеры должны указать используемый стек технологий и стоимость часа работы. Дополнительные детали будут предоставлены кандидатам.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать сайт для мониторинга обменников криптовалют с админ панелью для добавления и удаления обменников. Включить блог и создать мапп сайта. Обязательно убрать раздел СКИДКА из мониторинга и добавить меню с разделами: Мониторинг, Блог, Черный список.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик на Webflow для создания сайтов из дизайна в Figma. Задачи включают настройку анимаций, отправку и связывание форм, а также поддержку выполненной работы. Оплата за час работы договорная. Пример работы доступен по ссылке.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется специалист в области криптовалют для создания одностраничного сайта под ключ. Сайт должен быть выполнен с минимальными трудозатратами и опираться на примеры, такие как witcherfans.finance и joogh.io. Обеспечьте соответствие тематике Airdrop криптовалюты и учтите нюансы при сотрудничестве.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка сайта на WordPress, аналогичного vc.ru, с изменением дизайна и цветовой схемы. Функционал должен включать возможность написания статей и комментариев, а также регистрацию пользователей для публикации контента. Основная задача — создать платформу для новостей и блогов.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт4 года назад