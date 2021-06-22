Требуется сделать аналог сайта: https://kurs.expert/ru/obmen/tinkoff/litecoin/ 1. Обязательно должен быть мониторинг. 2. Админ панель с функцией добавления и удаления новых обменников. 3. Из мониторинга, убрать раздел СКИДКА (он не требуется). 4. Добавить ...
Сделать CPA
Есть подробное ТЗ
Указывайте ваш стек и цену часа работы
Детали кандидатам. оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Заявки фрилансеров
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