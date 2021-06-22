Сделать сайт под школу английского языка

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Закрыт38 заявок1593 просмотра

Нужен сайт для школы английского языка. С описанием курсов, и возможностью регистрации. Контент и пример сайта предоставлю. Хостинг купили, домен тоже. Последующие обслуживание сайта очень желательно. 

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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