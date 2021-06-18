Создать Landing Page

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Закрыт20 заявок2375 просмотров

Необходимо разработать Landing Page для web студии со следующим перечнем услуг (разделами)

Разработка корпоративных приложений (CRM, HR порта, системы автоматизации бизнеса)

Содержит разделы:

- CRM для вашего бизнеса

- ERP для вашего бизнеса

- Интернет магазин с нуля (без недостатков известных CMS с широкими возможностями к развитию).

- Управление заявками в техподдержку

- Управление продажами

- Автоматизация документооборота

Разработка web-стартапов

- Разработка стартапа с нуля

- Создание MVP

- Помощь в выборе технологий для реализации стартапа

Консультирование в области создания и разработки web-стартапов

- Помощь в создании исполнимого реалистичного технического задания

- Помощь в выборе стратегии монетизации и развития проекта

- Помощь в получении грантов на создание и развитие web-стартапа

Наш стек технологий:

Laravel, MySQL, PostgreSQL, Git, Vue, ReactJS, Docker, RabbitMQ

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Отзывы

Портфолио

DockerGitLaravelMySQLPostgreSQLVue.js
4 года назад
ay232
Юрий 
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