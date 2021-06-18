Сайт для создания онлайн «визиток» (с уникальным адресом визитки под общим доменом сайта) с контактными данными, заполненными зарегистрированными пользователями в личном кабинете. Онлайн-магазин для зарегистрированных пользователей с интеграцией системы оплаты.
Создать Landing Page
Необходимо разработать Landing Page для web студии со следующим перечнем услуг (разделами)
Разработка корпоративных приложений (CRM, HR порта, системы автоматизации бизнеса)
Содержит разделы:
- CRM для вашего бизнеса
- ERP для вашего бизнеса
- Интернет магазин с нуля (без недостатков известных CMS с широкими возможностями к развитию).
- Управление заявками в техподдержку
- Управление продажами
- Автоматизация документооборота
Разработка web-стартапов
- Разработка стартапа с нуля
- Создание MVP
- Помощь в выборе технологий для реализации стартапа
Консультирование в области создания и разработки web-стартапов
- Помощь в создании исполнимого реалистичного технического задания
- Помощь в выборе стратегии монетизации и развития проекта
- Помощь в получении грантов на создание и развитие web-стартапа
Наш стек технологий:
Laravel, MySQL, PostgreSQL, Git, Vue, ReactJS, Docker, RabbitMQ
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