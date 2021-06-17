Сайт визитка для IT компании

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Закрыт19 заявок3711 просмотров

Что нужно

Сайт визитка для потенциальных клиентов.

  • Холодная рассылка
  • Рекламная выдача
  • Органический поиск Google
SEO настройка для выдачи в Google

Основные требования к верстке:

  • Десктоп
  • Смартфоны
Направление IT Consulting

Что предоставляем:

Аутсафф сотрудников на проекты клиента

  • Серверное програмирование (Java, Php, Python)
  • Front end разработчики
  • Команды по мануальному тестированию ПО
Цель - получение лидов для дальнеших переговоров и продаж.

Целевая аудитория - Европа, восточная часть США.

Предпочтительно использовать платформу с готовыми решениями (как Tilda или прочие)

Очень желательна возможность добавлять версии сайта на других языках помимо английского.

Решение по исполнителю будет принято 25 июня

JavaPHPPythonTilda
4 года назад
nazymko
Андрей 
34 года
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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10 часов назад
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Сайты «под ключ»
Андрей
 
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Денис
 
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Вадим
 
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4 года назад
ТОП-5
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Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
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4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
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Евгений
 
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13 часов назад
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4 года назад
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