Требуется переписать весь код сайта недвижимости https://tvoyadres.ru на Nette или Symfony. Но хотелось чтоб, исполнитель имел уже от 3 лет опыта и ранее уже запускал сайт недвижимости, а также мог правильно писать код, что ...
Сайт визитка для IT компании
Что нужно
Сайт визитка для потенциальных клиентов.
- Холодная рассылка
- Рекламная выдача
- Органический поиск Google
Основные требования к верстке:
- Десктоп
- Смартфоны
Что предоставляем:
Аутсафф сотрудников на проекты клиента
- Серверное програмирование (Java, Php, Python)
- Front end разработчики
- Команды по мануальному тестированию ПО
Целевая аудитория - Европа, восточная часть США.
Предпочтительно использовать платформу с готовыми решениями (как Tilda или прочие)
Очень желательна возможность добавлять версии сайта на других языках помимо английского.
Решение по исполнителю будет принято 25 июня
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