Нужно разработать сайт на OpenCart на готовом шаблоне.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок1944 просмотра

Добрый день. Есть полноценное ТЗ. Есть сайт, полностью похожий на тот, который хотим разработать. Проектная работа, можем сотрудничать со студиями. Если исполнитель надежный. Можем увеличить бюджет на 20%.

Полноценное ТЗ доступно по ссылке - https://dropmefiles.com/zn41c

Opencart
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