Специалист VUE.JS сделать верстку по дизайну в figma

Задача состоит в следующем. Нужно сделать лендинг на тильде по готовому тексту. С вас - внешнее оформление, техническая настройка. На лендинг планируется запустить контекстную рекламу. Нужно будет отслеживать заявки, а именно - реф, откуда пришел ...