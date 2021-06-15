Сделать копию сайта, поместить на хостинг

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Закрыт10 заявок1301 просмотр

Нужно сделать копию сайта , разместить на хостинг + привязать карты к платежной системе

Сайт http://omega-fitnes.ru/phone/index.html

4 года назад
Roman2013
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

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3 года назад
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4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Денис
 
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15 часов назад
107 отзывов
4 года назад

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