Сайт службы доставки еды из ресторанов

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Закрыт13 заявок2393 просмотра

Сайт для службы доставки еды из ресторанов

Идеальный сайт не нужен,(можно даже частично не рабочий и без подключения платежной системы) криво-косо, главное побыстрее и чтобы была видимость что все требования выполнены

Требования:

  • личный кабинет для 3х ролей (например, клиент, оператор, администратор)
  • админка (желательно с помощью Django)
  • дашборд
  • использование фреймворка (любой)
  • БД PostgreSQL или MySQL минимум 6 таблиц, минимум 10 записей в каждой таблице, реализация CRUD (записи в БД подходящие по смыслу, можно взять с любого другого сайта доставки еды)
  • Реализован поиск
  • Реализована фильтрация
  • Код проходит валидацию(html, css)
  • Сделать страницу для печати (выбрать любую из существующих на сайте страниц)
  • Использована методология БЭМ
  • Использован препроцессор
  • Записать видео где показана работа сайта (obs в помощь)
  • все файлы закинуть в репозиторий
  • опубликовать на домене( я его дам)
CSSDjangoHTMLMySQLPostgreSQL
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