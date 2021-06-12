Здравствуйте Требуется собрать сайт на шаблоне конструкторе Impreza ВордПресс. Опыт работы с ней желателен. Донора ( примерный сайт) предоставлю исполнителю. Нужны все блоки, страницы, формы, пункты, меню, все один в один как ...
Сайт службы доставки еды из ресторанов
Сайт для службы доставки еды из ресторанов
Идеальный сайт не нужен,(можно даже частично не рабочий и без подключения платежной системы) криво-косо, главное побыстрее и чтобы была видимость что все требования выполнены
Требования:
- личный кабинет для 3х ролей (например, клиент, оператор, администратор)
- админка (желательно с помощью Django)
- дашборд
- использование фреймворка (любой)
- БД PostgreSQL или MySQL минимум 6 таблиц, минимум 10 записей в каждой таблице, реализация CRUD (записи в БД подходящие по смыслу, можно взять с любого другого сайта доставки еды)
- Реализован поиск
- Реализована фильтрация
- Код проходит валидацию(html, css)
- Сделать страницу для печати (выбрать любую из существующих на сайте страниц)
- Использована методология БЭМ
- Использован препроцессор
- Записать видео где показана работа сайта (obs в помощь)
- все файлы закинуть в репозиторий
- опубликовать на домене( я его дам)
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