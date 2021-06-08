Настроить, чтобы заявки с сайта приходили на почту или телеграм бот

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Закрыт3 заявки2316 просмотров

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit?usp=sharing

4 года назад
alaniagucci
Визинов 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
41 отзыв(-1)
4 года назад
Алексей
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад