Собрать сайт на ВордПресс в шаблоне Impreza

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Закрыт8 заявок5122 просмотра

Здравствуйте

Требуется собрать сайт на шаблоне конструкторе Impreza ВордПресс. Опыт работы с ней желателен.

Донора ( примерный сайт) предоставлю исполнителю.

Нужны все блоки, страницы, формы, пункты, меню, все один в один как на доноре.

Доступы к админке сайта предоставлю при необходимости.

WordPress
4 года назад
Arturich
Артур 
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год назад

Выбранный исполнитель

Viktoriaganza
Виктория 
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4 года назад
$100
1 день
Escrow
Пропала, работу так и не получил, предоплату вернули через арбитраж.

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