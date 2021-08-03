Нужен сайт на подобии примера

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Завершен21 заявка1316 просмотров

Нужен сайт на подобии примера (https://dcg.co//) по сути все тоже самое, для стартапа. Можно без блоговой части, важно гл.страница - лэндинг с максимум информацией о компании, и простой личный кабинет, чтобы была возможность собирать регистрации пользователей. В связи с достаточно ограниченный функционалом, можно платформу ворд-пресс или другую , если порекомендуете. Сначала была задача сделать сайт-визитку для небольшой компании финансового-агента, но потом пришли к тому. что простой личный кабинет также понадобится.

4 года назад
kicheva
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4 года назад

Выбранный исполнитель

eirachei
Игорь 
61 год
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год назад
4 года назад
$50
2 дня
Escrow
Задание сделано в срок, все четко по ТЗ.
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