Нужен сайт на подобии примера (https://dcg.co//) по сути все тоже самое, для стартапа. Можно без блоговой части, важно гл.страница - лэндинг с максимум информацией о компании, и простой личный кабинет, чтобы была возможность собирать регистрации пользователей. В связи с достаточно ограниченный функционалом, можно платформу ворд-пресс или другую , если порекомендуете. Сначала была задача сделать сайт-визитку для небольшой компании финансового-агента, но потом пришли к тому. что простой личный кабинет также понадобится.